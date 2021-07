ASL Biella, nuovo servizio per la fornitura di ausili per l’incontinenza

Da lunedì 19 luglio prenderà avvio un nuovo servizio per fornitura di ausili per l’incontinenza (pannoloni), a seguito dell’aggiudicazione di gara regionale. Per gli assistiti che hanno già in corso la fornitura sarà sufficiente rivolgersi al seguente numero di telefono: Contact Center – Ditta SAF srl 800.60.60.60 dalle ore 9 alle 19 dal lunedì al venerdì oppure a uno dei fornitori quali farmacie, parafarmacie o ortopedie per organizzare la consegna a domicilio o il ritiro presso un fornitore autorizzato.

La fornitura sarà trimestrale. A ogni scadenza del trimestre si dovrà rinnovare la richiesta con una la telefonata al Contact Center o con passaggio dal fornitore. Per informazioni sui tempi di consegna, per ritardi, errori nel materiale fornito (taglie sbagliate, modelli mancanti ecc.) ci si potrà rivolgere ai seguenti recapiti: telefono 01118898098 o email logistica.piemonte@safsrl.it

Chi deve attivare la nuova fornitura dovrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per ottenere le certificazioni necessarie, che dovranno essere consegnate agli sportelli multifunzionali CUP, oppure agli Uffici Protesi di Biella (Ospedale) e di Cossato, che saranno anche disponibili a fornire eventuali chiarimenti.