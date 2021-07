Appello per Neve, cerca famiglia da amare

Appello per Neve, dogo argentina non pura di un anno e mezzo, calma e socievole con gli altri cani, affettuosa e ubbidiente con le persone, abituata anche con bambini, vive attualmente in condizioni non consone alla qualità di vita che merita.

“Cerchiamo per lei una famiglia esperta e amante dei molossi, meglio senza bambini molto piccoli, che possa darle una vita idonea e una casa con giardino – spiegano i responsabili - Prima dell'eventuale adozione sarà effettuata una visita veterinaria e la sterilizzazione. Non desideriamo che sia utilizzata per scopi riproduttivi, ma che sia un membro a tutti gli effetti della sua nuova famiglia. Si richiede alla eventuale famiglia interessata la disponibilità a qualche incontro e visita di preaffido e se l'adozione andrà in porto la disponibilità a dare notizie e ricevere qualche nostra visita. La cagnolona è microchippata e la voltura sarà effettuata dopo un considerevole periodo di prova durante il quale saremo disponibili ad essere di supporto alla famiglia se ce ne sarà bisogno. Neve si trova nel Biellese. Per info sull'adozione telefonare 348 8736156 oppure Paolo 331 5741539”.