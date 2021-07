Nuovi successi per la Rhythmic School alle finali nazionali di Ritmica FOTO

Le giornate di martedì e mercoledì hanno visto nuovamente le atlete della scuola di Ritmica di Tatiana Shpilevaya svettare sui gradini più alti del podio alla Festa della Ginnastica “Summer edition” in svolgimento questa settimana presso i padiglioni della Fiera di Rimini. Ilaria Giabardo impegnata nella categoria LB A4 con palla e nastro si è classificata decima nel All round ed è andata in finale alla palla con il secondo punteggio.

In finale, ha saputo migliorarsi ancora ottenendo il punteggio più elevato, la medaglia d’oro ed il titolo nazionale. Ancora meglio ha fatto la compagna di colori Iris Marchesi che gareggiando in LB A2 ha ottenuto il bronzo nel All Round, ottenendo la finale alla palla con il primo punteggio ed al nastro con il quarto. Finale al cardiopalma, andata a buon fine, che l’ha vista primeggiare sia alla palla che al nastro e portarsi a casa due titoli italiani. Ottimi risultati nelle stesse giornate sono stati conquistati anche da Esther Sales Neto e Giulia Bocci; la prima impegnata in LB1 A4 al corpo libero e cerchio (193 ginnaste in gara), la seconda in LC A4 al corpo libero e palla (251 atlete iscritte).

Sales Neto ha fatto un’ottima esibizione al cerchio ottenendo il sesto punteggio in qualifica accedendo alla finale. Disputata con altrettanta perizia confermandosi al settimo posto. Per Giulia Bocci performante esibizione al corpo libero con il raggiungimento del settimo punteggio, ma a causa di molti ex equo, purtroppo non ammessa alla finale a dieci, per lei comunque un eccellente tredicesimo posto. In gara nella categoria Insieme LC Open il giovane team formato da Alessia Botto Steglia, Beatrice Antorra, Nadia Dipalma e Giulia Bocci, impegnate con l’esercizio alle quattro palle (lo scorso anno prime in LB ai quattro cerchi) per loro una buona esibizione, ma macchiata da alcune imperfezioni che ne hanno ridotto il valore tecnico e di conseguenza il punteggio, impedendo loro di andare oltre il quarantatreesimo posto sulle 108 squadre partecipanti.

“Le nostre ragazze continuano a darci enormi soddisfazioni – commenta Arianna Prete dello staff tecnico della Rhythmic School - al momento hanno già conquistato 5 titoli nazionali, 3 argenti ed un bronzo oltre a numerosi piazzamenti nei primi dieci posti. Considerando l’elevatissimo numero di atlete partecipanti per ogni categoria, riuscire a portare quasi tutte le nostre atlete in finale (riservate solo alle prime dieci) e successivamente raggiungere il podio, con una certa regolarità, sono risultati che ci riempiono di gioia e di orgoglio e che dimostrano, ancora una volta, l’elevata qualità del lavoro svolto dalla nostra scuola di ginnastica Ritmica. Mancano ancora alcune giornate al termine della manifestazione e numerose nostre atlete devono ancora scendere in pedana sono tutte pronte e decise a giocarsi al meglio le loro possibilità per aumentare, se possibile, il bottino fin qui conquistato dalle RSgirls dimostrando le capacità di cui dispongono al corpo giudicante, il quale emetterà la sua valutazione determinando le classifiche. Le atlete della Rhythmic School che calcheranno le pedane riminesi nei prossimi giorni sono: Maria Giulia Sales Neto, Nadia Dipalma, Beatrice Antorra, Matilde Linty, Angelica Garizio, Alessia Botto Steglia, Giada Vitale, Gaia Ramella Pezza e Giada Mello Grand”.