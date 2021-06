Grandi soddisfazioni in casa Pietro Micca al Silver Summer Edition FOTO

Dopo dieci giorni di gare, centinaia di atleti che si sono succeduti sui campi gara, si chiudono le "Finali nazionali Silver Summer Edition". Per la sezione di ginnastica artistica Pietro Micca si chiudono col botto. Infatti, in LE senior 2 Valentina Palazzo classe 2003 spadroneggia sia in qualificazione che nella finalissima facendo letteralmente incetta di medaglie.

Il suo fantastico bottino comprende un secondo posto assoluto al all around, oro al corpo libero e alle parallele, argento alla trave e bronzo al volteggio. Un risultato eccezionale per la ginnasta novarese in forza alla Pietro Micca da un anno, che chiude una stagione sicuramente difficile, ma che l’ha vista battersi fino alla fine con costanza e dedizione e venire ripagata dai risultati. Grande tifo da casa da parte delle sue compagne e grande commozione per l'allenatrice Laura Martinelli che l’ha accompagnata in campo gara. Oltre a Valentina sono scesi in campo tantissimi atleti biellesi, alcuni alla prima esperienza, altri ormai dei" veterani", per tutti sicuramente grandi emozioni.

Per la sezione femminile in gara: in LA3 J1 Susanna Rainero; in LB J2 è stata la volta di Carlotta Depetris, Beatrice Le Rose e Marta Vialardi; in LB J3 è scesa in pedana Anna Ceria. In LD J3 Martina Polto conquista la finale alle parallele e si classifica 1posizione. Foltissima rappresentanza anche della sezione maschile di ginnastica artistica. Ottimi i risultati, su tutti l’argento a corpo libero di Christian Contran e il bronzo alla sbarra di Davide Mascherpa. In LA A1 sono 95 gli atleti in gara, Tommaso Buscaglia si piazza 38°, Andrea D'Altoè 57°, Elio Pellerei 10° alle qualificazioni chiude la finale al 17° posto, Sebastiano Quaregna 8 alle qualificazioni chiude al 33° posto in finale con un bel 6 posto al mini-trampolino. LC A3 Christian Contran è 17° ed è argento al corpo libero e 5° a volteggio, Andrea Roveyaz si piazza in 10° posizione In LE J1 un bel 5 posto al all around per Davide Mascherpa che conquista il bronzo alla sbarra, ed è 4° a cavallo con maniglie. Mirci Leo manca la finale a volteggio per appena un decimo.

In LE J2 ottimo 7° posto al all around per Federico Ibba, mentre Sandro Varnero gareggia agli anelli e al volteggio. Si sono svolte anche le finali di squadra e in serie D LE J/S Federico Ibba, Davide Mascherpa, Leo Mirci e Sandro Varnero chiudono al 5° posto la finale. Dieci giorni intensi, impegnativi, ma che come sempre hanno portato grandi soddisfazioni. I ringraziamenti vanno ai tecnici che hanno accompagnato gli atleti in questa avventura: Giulio Andreotti, Noemi Ferraris, Laura Martinelli e la responsabile tecnica Marica Giovannini.