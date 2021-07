Ciclismo, il giovane Luca Maggia tra i 12 migliori allievi piemontesi: la soddisfazione dell'Ucab Biella

In questi giorni è arrivata la convoca ufficiale dalla Federazione Ciclistica Italiana per i 12 migliori allievi piemontesi, selezionati a partecipare in rappresentanza della nostra regione, ai Campionati Italiani che si disputeranno a Chianciano Terme, l’11 luglio. Tra questi sarà presente il giovanissimo Luca Maggia. “Grande soddisfazione – scrive l'Ucab Biella in un post sui social - e motivo d’orgoglio per tutti gli altri atleti e dirigenti”.