Calcio, nuovo arrivo al Vigliano: Mascheroni è il nuovo direttore generale

Nuovo arrivo in casa Vigliano: la società biellese annuncia ufficialmente l'arrivo di Oliviero Mascheroni nel ruolo di direttore generale. “Un'innesto importante, ringrazio Mascheroni per aver sposato il nostro progetto con entusiasmo – commenta il presidente Paolo Daniele - Le porte del Vigliano saranno sempre aperte a tutti coloro che dimostrano professionalità e serietà e Mascheroni è sicuramente una personalità importante e di grande esperienza”.

Nato il 9 aprile 1971 a Novara, Mascheroni è stato un apprezzato difensore centrale e ha vestito diverse maglie nel corso della sua lunga carriera: comincia tra le fila del Novara, poi dopo 3 anni l'approdo alla Primavera della Juventus ed esperienze maturate in varie formazioni. Prato, Aosta, Biellese (dove vince lo storico campionato che vale la C2 e lo scudetto dilettanti), Ivrea, Moncalieri, Borgomanero, Valle d'Aosta, Castellettese, Sparta Novara, Cossato, Borgopal sono alcune delle squadre dove ha militato. Infine, negli ultimi anni, Galliate, Cameri e Rmantin chiudendo nel 2015 una carriera condensata di successi, trofei in bacheca e promozioni in categorie superiori.

Una volta appese le scarpe al chiodo, inizia la carriera da responsabile commerciale ma il legame con il calcio si riannoda con la chiamata del Vigliano. “Mi sono bastati pochi minuti di confronto con il presidente Daniele e il tecnico Ariezzo, che ringrazio, per comprendere quanto sia valido ed importante il progetto tecnico e sportivo del Vigliano – confida Mascheroni - Rientro con grande entusiasmo nel mondo del calcio con l'obiettivo di crescere svolgendo con serietà tutte le questioni che andremo ad affrontare. Dal punto di vista del campo, cercheremo di dare il massimo e alla fine tireremo le somme”.