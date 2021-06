La Lega Biella risponde presente alla petizione del Siulp

La Polizia chiede a gran voce strumenti che garantiscano più tutela e più sicurezza agli agenti impiegati quotidianamente sulle strade e la Lega risponde presente. La segreteria biellese del partito, guidata dal commissario provinciale e consigliere regionale Michele Mosca, insieme al sindaco di Biella Claudio Corradino, il suo vice nonché segretario cittadino Giacomo Moscarola, e svariati militanti, ha aderito alla petizione del Siulp, il sindacato italiano unitario dei lavoratori di polizia, in piazza in questi giorni per denunciare le condizioni e i rischi del mestiere e per chiedere “strumenti adeguati in grado di assicurare alla giustizia i criminali, come il taser”.

Un argomento tornato di stretta attualità dopo i fatti accaduti la scorsa settimana a Roma Termini, dove un poliziotto è stato indagato per aver sparato alle gambe ad un immigrato irregolare che minacciava passanti e agenti con un coltello. «Esprimo tutta la mia solidarietà – afferma Michele Mosca - e quella della Lega alle forze di polizia. Non ho mai avuto dubbi sulla parte da cui schierarmi: gli agenti di polizia, spesso sottopagati, devono essere equipaggiati con attrezzature moderne, che permettano loro di intervenire in totale sicurezza per rispondere alle minacce che sempre più spesso si trovano ad affrontare. L’allora Ministro degli Interni, Matteo Salvini, aveva dato avvio ad una stagione riformatrice che purtroppo, con il cambio al vertice del Viminale, sembra essersi arrestata. Auspichiamo pertanto che questa raccolta firme possa contribuire a sensibilizzare il Ministero affinché si possano tutelare nel migliore dei modi gli agenti che quotidianamente svolgono il proprio lavoro, riducendo il rischio di subire accuse e processi».