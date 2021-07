Fratelli d'Italia in piazza a sostegno dell'iniziativa Siulp: “Una firma per la sicurezza di poliziotti e cittadini”

Ieri tutta la dirigenza locale di Fratelli d’Italia si è recata in Questura per firmare la petizione di solidarietà alla Polizia di Stato dopo i fatti di stazione Termini per chiedere regole d’ingaggio certe e la dotazione del taser per contrastare la delinquenza. L'iniziativa proposta dal sindacato di polizia riguarda il progetto di legge per dire basta alle aggressioni ai lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, della scuola, della sanità e dei lavoratori incaricati dei servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità.

Per questo il Siulp propone una legge per chiedere il reato penale specifico per coloro che aggrediscono i lavoratori del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico con pena certa e immediata e dire basta aggressioni ai poliziotti, agli insegnanti, ai medici, agli incaricati di pubblico servizio e di pubblica utilità oltre alla tutela legale e previdenziale e la piena libertà sindacale per il comparto sicurezza e difesa. “Sono orgoglioso dei dirigenti locali di Fdi e firmerò presto anche io – ha commentato l’onorevole Andrea Delmastro - è anche, da parte mia, l’occasione per ribadire a caratteri cubitali che non è “atto dovuto” indagare gli agenti che disarmano i delinquenti che brandiscono coltelli e seminano il panico. Atto dovuto era disarmare il pregiudicato e armato. Non possiamo continuare ad assistere impotenti a 'colpi' di indagine alle spalle agli uomini in divisa che mettono a repentaglio la loro vita per tutelare l'incolumità dei cittadini”.

A sottoscrivere la petizione del Siulp anche l’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino: "Non potevo mancare a questo appello per modificare l’attuale legislazione penale, per inasprire le pene verso chi oltraggia, offende, minaccia o si oppone con forza e violenza agli operatori delle forze dell’ordine, nonché verso chi con atteggiamenti provocatori ed intimidatori si rifiuta di sottoporsi ai legittimi controlli di polizia. Un atto dovuto nei confronti di uomini e donne uniti dalla stessa divisa che operano quotidianamente con grande sacrificio e senso del dovere, mettendo a repentaglio la propria incolumità per garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini e delle nostre città contro spaccio, degrado e violenza: la situazione attuale non è che il frutto di anni di politiche locali sbagliate e di lassismo sull'immigrazione che hanno privato delle garanzie e dei diritti fondamentali le nostre Forze dell’Ordine. E’ ora di dire basta e di mettere in sicurezza i nostri angeli custodi”.

Per il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini: “Fratelli d’Italia è e sarà sempre al fianco delle forze dell’ordine: è sconcertante come fra i mille sacrifici che vengono loro richiesti e le mille emergenze che devono affrontare, ancora non possano contare su strumenti di tutela appropriati, causa di contorti iter burocratici: è ora di cambiare e li sosterremo in questa battaglia”.