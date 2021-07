Tutti i trend estivi - Outfit maschili alla moda per i giorni più caldi

L’estate 2021 è, anche per l’uomo, la stagione dei colori pastello: tonalità tenui, naturali e da utilizzare sia per le combinazioni più eleganti, sia per i look più informali. L’unica eccezione? Il rosso accesso che, dopo anni passati in sordina, è tornato protagonista anche delle sfilate maschili.

A farla da padrone sono poi anche i pantaloncini jeans uomo, gli accessori, le grafiche e gli occhiali da sole. Insomma, anche per i prossimi mesi la moda uomo prevede design, stile, ma anche tanta praticità.

Se sei in dubbio su quali capi acquistare per la bella stagione che si sta avvicinando, continua a leggere e scopri le 3 tendenze principali e di gran moda da sfoggiare nei prossimi mesi.

Total look pastello: la vera tendenza estiva per il 2021

Come anticipato, la vera tendenza estiva della moda uomo è il colore pastello in tutte le sue varianti. C’è voglia di spensieratezza e di giocosità e proprio queste sfumature permettono di creare look simpatici seppur formali.

Puoi utilizzarle negli abiti in lino o in cotone, tenendo lo stesso colore per giacca e pantaloni, oppure spezzando l’outfit con contrasti o concordanze. Sotto il blazer puoi indossare la classica T-shirt o la camicia in bianco ottico, oppure optare per il bianco-burro e i grigi chiari.

Lo stesso discorso vale per i look eleganti ma casual, dove puoi abbinare pantaloni morbidi e scivolati con magliette over, tenendo sempre a mente la palette cromatica che andrà per la maggiore.

Il grande classico: pantaloncini jeans uomo e maglietta

Al di là di ogni moda, alcuni abbinamenti continuano a essere utilizzati anche quest’estate. Ci stiamo riferendo agli intramontabili pantaloncini jeans uomo e maglietta: pratici, freschi e adatti al tempo libero e alle passeggiate in compagnia, in città come al mare.

Se per i colori della T-shirt vale quanto detto fino ad ora, sui pantaloncini il protagonista sarà ancora il denim. Messi da parte gli strappi e i decolorati, il modello da preferire è pulito, in tinte chiare o scure e dal fit leggermente over.

A questo proposito, scopri i pantaloncini jeans uomo su modivo.it !

L’estate 2021 è grafica

Un’altra grande tendenza dell’estate 2021 è la personalizzazione, con accostamenti di colori e grafiche tra i più vari. La vera novità è che non bisogna aver paura di esagerare: i look a stampa vengono riproposti su parte alta e bassa dell’outfit con riproduzione di quadri, motivi decorativi astratti, abbinamento di tessuti in tonalità diverse.

Se hai una personalità spumeggiante e riesci a reggere outfit così eccentrici, questa è la tendenza che fa per te!





Un ultimo bonus: gli accessori estivi 2021 per uomo

Anche gli accessori hanno un ruolo da protagonista nei mesi estivi del 2021. Gli stilisti hanno cercato di coniugare utilità e design andando così alla ricerca di capi funzionali e pratici. Infatti, sono aumentate le tasche applicate su pantaloni e giacche, ma non solo. Quest’estate vanno molto anche:

piccoli marsupi a tracolla

porta chiavi e portafogli abbinati e nel classico nero

cover di smarphone in palette con il resto dei vestiti

cinture semplici in pelle o in tela

cappelli in stile pescatore e in paglia

Un altro accessorio molto apprezzato sono gli immancabili occhiali da sole, dai un occhio alla pagina: occhiali da sole uomo su modivo.it .

Si va dai classici modelli rotondi anni Settanta alle mascherine sportive, passando per gli intramontabili aviator, le montature squadrate e le lenti specchiate. Insomma: un’ampia gamma tra cui scegliere in base a forma del viso, gusti e carattere.

Adesso conosci tutti i segreti per costruire outfit alla moda anche durante l’estate. Non ti rimane che fare shopping e iniziare a sfoggiare look in tendenza!