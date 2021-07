Tessile e Moda, prorogato ad ottobre il blocco dei licenziamenti

Il Governo Draghi, con il Decreto Legge che sarà emanato oggi, mercoledì 30 giugno, ed una spesa di circa 200 milioni di euro, ha prorogato fino al 31 ottobre il blocco dei licenziamenti per i settori tessile, moda, abbigliamento, calzature, pelletteria.

Alle aziende del comparto viene applicata la normativa prevista per piccole imprese e imprese del terziario, che rientrano nel campo d’azione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e del Fondo Integrazione Salariale.

In sostanza, da domani, giovedì 1 luglio, e fino al 31 ottobre, i lavoratori di questi settori usufruiranno della cassa integrazione per altre 17 settimane. Cassa integrazione gratuita per le aziende, le quali non dovranno pagare i contributi addizionali. Inoltre, con un fondo di circa 400 milioni, l'Esecutivo ha previsto un supplemento di cassa per le imprese che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legge 41/2021: misura che prevede un massimo di altre 13 settimane di sostegno da fruire entro il 31 dicembre.

“Si tratta di misure esclusive per il tessile e settori collegati, uguale a quella prevista per il covid. – spiega Alessandra Ranghetti di Uiltec. - Per quanto riguarda gli altri rami dell'industria, sbloccandosi i licenziamenti, le aziende possono chiedere la cassa prevista dal Decreto Sostegni Bis”.

Salvo modifiche delle ultime ore, il Governo, a partire da domani, sbloccherà i licenziamenti per gli altri comparti dell'industria e per le costruzioni: il Decreto Sostegni Bis, entrato in vigore lo scorso 25 maggio, si presenta proprio come una misura di soccorso per i lavoratori di questi settori.

L’art 40 dello stesso ha infatti introdotto una cassa integrazione emergenziale (alternativa a quella ordinaria straordinaria) in favore delle aziende che, nel primo semestre 2021, hanno subito un calo di fatturato pari ad almeno il 50% rispetto a quello del 2019.

Tecnicamente è una forma di un cassa straordinaria, che non intacca il monte ore di cassa integrazione a disposizione delle imprese, e che prevede una retribuzione pari al 70% della somma spettante per le ore non lavorate, senza i massimali previsti per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, né il contributo addizionale.

Requisito fondamentale per chiederla è la stipula di un accordo collettivo aziendale di riduzione dell'orario di lavoro finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dopo la pandemia, con tre regole fondamentali. La cassa non può essere percepita con 0 ore lavorate; in generale la riduzione non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati; per ciascun lavoratore, la percentuale non può superare il 90% nell’intero periodo in cui è applicata.