Al Reload Biella la musica locale è di casa

Sarà una carrellata di artisti biellesi a completare il cartellone di questa undicesima edizione domenica 18 luglio. Dopo un giovedì a ingresso libero dedicato alla musica indipendente con La Municipàl e Beatrice Antolini, il venerdì dei Subsonica e il sabato con Francesca Michielin, sul bonprix stage avrà luogo finalmente Biella Rules - lo scorso anno sfortunatamente annullato a causa del maltempo.

Gli artisti in scena saranno tanti, per cui si partirà presto alle 19 con: Elisa e i Maleducati, originale cover band formata da Elisa Pensotti (voce), Federico Gulino (chitarra), Vincenzo D'Onofrio (basso) e Jacopo Lunardi (batteria). Con un caleidoscopio di canzoni che hanno fatto la storia della musica, dal soul al rock, dal punk al pop. A seguire: la band della scuola di musica Dyapason con insegnanti e allievi a condividere la scena; e i musicisti del collettivo Biella Jam Blues che si è costituito per valorizzare la musica blues nel territorio, coinvolgendo nelle jam sessions organizzate a Hydro anche artisti di livello nazionale. Cascami Seta, nuovissimo progetto musicale di Silvia Zambruno, cantante vigevanese - ma ormai biellese a tutti gli effetti - proporrà invece il suo repertorio originale a cavallo tra cantautorato indie-folk e world-music, in versione acustica chitarra e voce.

A 20 anni esatti dalla pubblicazione di Orizzonte Mobile, la band un tempo nota come rue Bataclan torna finalmente sul palco con la nuova denominazione di Bataclaners, ma con la musica d’autore che ha sempre contraddistinto la sua produzione. Con: Andrea Gugel (batteria), Alessio De Meo (basso), Alberto D’Ari (pianoforte e tastiere), Marconcito Marangone (percussioni, voce), Luca Biasetti (chitarre, elettronica e voce), Ruggero Poi (voce, testi), Michael Costanza (tromba), Stefano Raviglione (trombone) e Giacomo Petrocchi (sax tenore). A Biella Rules non mancherà il rock con i Névio, band nata nell’estate del 2019 e formata da quattro musicisti e amici con esperienze diverse tra loro ma con la comune voglia di scrivere musica originale.

Hanno già pubblicato alcuni singoli sulle piattaforme digitali e sono influenzati dal pop rock degli anni 2000. Il quartetto è composto da: Giorgio (voce), Maurino (basso e cori), Riccardo (chitarra), Alessio (batteria e cori). A chiudere la serata, SAMSARA: collettivo che nasce dall'idea di scovare, riunire e valorizzare i giovani talenti della provincia di Biella e che spazia da sonorità latine a sfumature più urban e trap. Fondato da Samuele Serra, figlio d'arte, musicista e produttore, con Douglas alla produzione artistica e Alessandro Gremmo nel settore manageriale e socialmedia. Questo progetto è diventato una realtà che, come fiore all'occhiello, porta avanti quattro tra i migliori artisti della scena musicale hip hop e underground Biellese: A.T. , Buio dal Bivio, FlyKush e Hoody. L’ingresso al parco sarà libero con offerta UpToYou.

Commenta il direttore artistico del Reload, Eddy Romano: «Biella Rules è nata come una playlist condivisa su Spotify. Abbiamo cominciato ad aggiornarla con tutte le nuove uscite degli artisti locali. L’anno scorso ci sembrò il momento giusto per cominciare a portare dal vivo questa idea, ma il maltempo ci mise lo zampino. Speriamo davvero che quest’anno sia la volta buona. Abbiamo tanti progetti sul palco che rappresentano uno spaccato della musica locale, che ha bisogno di ritrovare la spinta e l’energia di un tempo, soprattutto con il contributo creativo delle nuove generazioni che oggi faticano a trovare gli spazi per esibirsi e fare esperienze al di fuori dei talent e dei social». Lo spettacolo sarà organizzato nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Per qualsiasi informazione è attiva la mail ufficiale del festival dedicata: biglietteria@reloadsoundfestival.it