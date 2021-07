Incendio alla Basilica di Sant'Andrea, notte di apprensione per Vercelli: inagibile la sacrestia

Nottata di apprensione per la comunità di Vercelli. Intorno alle 21.45 di ieri, 29 giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato alla Basilica di Sant'Andrea. Il rogo si è sviluppato all’interno della sacrestia, interessando diversi arredi e materiale al suo interno.

In via precauzionale sono state evacuate alcune persone e non si sono registrati feriti. Carabinieri e personale sanitario presenti in posto, insieme alle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso e di spegnimento, che si sono concluse intorno alle 2.30 con la bonifica interna della Basilica di Sant'Andrea.

Dalle prime informazioni, le fiamme avrebbero colpito un armadio contenente parametri sacri e libri e resta inagibile la sacrestia. In mattinata è previsto un sopralluogo del personale dei Vigili del Fuoco.