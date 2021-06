Muore a 47 anni, il Cnos Fap di Vigliano piange Andrea Aina

Un grave lutto ha gettato nello sconforto il Cnos Fap di Vigliano Biellese. Nella notte è prematuramente scomparso Andrea Aina, a soli 47 anni.

In queste ore, la realtà biellese ha pubblicato un post struggente sulla propria pagina Facebook: “Arrivederci, Andrea! Questa notte ci ha lasciati Andrea Aina, per tanti anni appassionato formatore prima nel settore meccanico e poi nel settore legno del nostro Centro di Formazione. Da qualche anno era in servizio al CFP di Vercelli. Una malattia incurabile ce lo ha portato via, all'età di 47 anni. Lo ricordiamo con affetto e con riconoscenza per la grande passione, la disponibilità, l'affidabilità assoluta, la generosità e la creatività che hanno sempre contraddistinto il suo impegno professionale. Che il Signore lo ricompensi per tutto il bene che ha fatto".

Originario di Ghislarengo, per oltre 10 anni ha insegnato a Vigliano: di lui si apprezzava la professionalità e la naturalezza del confronto con le nuove generazioni.