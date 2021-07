Lutto nel Biellese per la morte di Gianni Avanzi, aveva 69 anni

È mancato all'affetto dei suoi cari Gianni Avanzi, storico venditore di automezzi pesanti scomparso ieri sera all'età di 69 anni a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Sportivo di fede interista, era un appassionato di calcio, tennis e golf.

A detta di chi lo conosceva, “Giannini” era una persona eccezionale, un vero amico capace di spendere una buona parola per tutti. Perfino una buca del Golf Il Mulino di Cerrione gli era stata dedicata per le sue qualità sul green. “Sei stato un grande amico – confida il presidente del Golf Il Mulino Fabrizio Gariazzo – Con i bimbi della scuola abbiamo fatto un minuto di silenzio dopo averti menzionato come un bravo giocatore di golf del nostro circolo, premiato per aver partecipato a tutte le gare del nostro primo anno. Ci mancherai: ti ricorderemo con una gara dove, siamo sicuri, sarai il vincitore”.

A darne il triste annuncio la moglie Emanuela, con la figlia Monica e i parenti tutti, che ringraziano tutto il personale dell'Hospice L'Orsa Maggiore per le cure prestate. La veglia di preghiera verrà recitata a Biella questa sera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di San Paolo; i funerali, organizzati da Imprese Funebri Bonino, avranno luogo domani, 1° luglio, alle 15, sempre a San Paolo.