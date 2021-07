Grandine e pioggia flagellano il Biellese, notte di interventi nel Cossatese e in Valsessera

Ancora danni legati al maltempo nel Biellese. Dopo il violento acquazzone del pomeriggio di ieri (leggi qui e clicca qui), piogge intense e chicchi di grandine di medie dimensioni si sono registrate questa notte in molti punti della Provincia: in alcune zone, infatti, le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi di acqua e ghiaccio, come accaduto nella piazza del Mercato a Masserano.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nelle zone di Masserano, Brusnengo, Villa del Bosco e nei paesi della Valsessera per rimuovere molte piante cadute in mezzo alle strade e mettere in sicurezza quei pali inclinati dalla forza del vento e dalle precipitazioni di queste ore.

Guasti e disagi alle reti elettriche anche in diverse parti del nostro territorio, come nell'alta Valle Cervo, dove i sindaci hanno costantemente informato la popolazione sugli interventi di ripristino della corrente elettrica, poi ritornata nel cuore della notte.