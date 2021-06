Ascom Biella, presidente e tre addetti positivi al Covid. Novaretti al telefono: “Sto benissimo”

“Non sono ammalato, non ho febbre e non ho nessun sintomo influenzale: in poche parole sto benissimo”. La voce è quella di sempre e l'ottimismo non gli manca di certo al presidente dell'Ascom Biella Mario Novaretti, costretto nella propria abitazione dopo aver scoperto di essere positivo al Covid, insieme ad altri tre addetti del personale.

“È stato inaspettato – racconta al telefono Novaretti – Non riesco a capire come sia potuto accadere nonostante tutte le precauzioni del caso adottate per contrastare il virus. In occasione dei lavori di sanificazione e disinfezione dei nostri uffici, ho dato mandato di eseguire tamponi a tutto il personale. Il tampone molecolare mi ha diagnosticato il Covid-19 e da circa 10 giorni sono in isolamento domiciliare. Tra qualche giorno rientreranno alcuni dei tre addetti trovati positivi. Il prossimo 2 luglio avrà un controllo e speriamo di risultare negativo al tampone”.