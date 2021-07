L'arte dell'ascolto con la la radio, l'esperimento parte dalle classi di Pralungo, Sagliano e Tollegno

Siamo ancora in grado di ascoltarci? Si chiedeva Arnheim, non di ascoltare, sentire o percepire suoni e rumori intorno a noi, bensì di ascoltare noi stessi, di concentrarci anche solo per pochi minuti su quel suono unico e personale che è la nostra voce.

Con questo spunto le classi quinte delle scuole primarie di Pralungo, Sagliano Micca e Tollegno, dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca, hanno intrapreso e condotto un esperimento radiofonico. L’idea è nata dal maestro Stefano Borrione durante un corso di formazione proposto dall’IIS Avogadro di Torino in qualità di polo formativo territoriale per l’innovazione didattica e digitale (Future Labs).

L'insegnante ha condotto il progetto pilota, che apre la strada ad interessanti attività e tanto ascolto divertente. Cercando di andare anche un po’ controcorrente, nell’era dell’apparenza e dell’immagine, le classi quinte si sono cimentate in durissime sessioni di registrazione, sbobinamento e mixaggio, il tutto preceduto da riunioni di coordinamento per dare vita a vere e proprie “redazioni di classe”, in cui ogni alunno aveva precisi compiti e responsabilità: dalla scelta del logo e del nome che rappresentasse la radio, dalla stesura della scaletta alla scelta dei brani da proporre.

Il primo banco di prova è stata la Giornata della Memoria. In quell’occasione le classi hanno raccolto il materiale (interviste, documenti e filmati) in grado di raccontare la Shoah ad un pubblico di bambini e successivamente ogni alunno ha potuto registrare la propria voce come fosse uno speaker radiofonico. In alcune classi l’intero lavoro ha visto la luce con una vera e propria trasmissione radiofonica, insieme di podcast, pubblicata su Classroom, in tutte comunque l’obiettivo principale è stato raggiunto: Sì, i bambini sono ancora in grado di ascoltarsi. Nella fase di ascolto delle registrazioni non sono mancate le situazioni di imbarazzo legate alla percezione della propria voce (viziata dallo strumento di trasmissione): alcuni bambini hanno faticato a riconoscere “il proprio suono” o lo hanno ritenuto poco piacevole alle proprie orecchie.

Questo tipo di attività ha permesso un’approfondita analisi su cosa siano e come funzionino la voce e l'identità. Come si collegano queste parti così profonde dell’essere umano? Cosa permette alla mia voce di crescere e di farsi ascoltare? Chi mi aiuta nel difficile compito di formare la mia identità? Forse i nostri giovani studenti diventeranno i personaggi radiofonici del futuro: speaker, giornalisti o DJ, ma certamente ci troviamo di fronte a persone che conoscono già l’importanza di avere una voce e, dopo questa esperienza, faranno più attenzione all’utilizzo di questo potentissimo mezzo di comunicazione e saranno ascoltatori attenti.