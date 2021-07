Crea quadri con i fiori del giardino, la storia di Giuliana: “Passatempo contro la solitudine” FOTO

Il viola delle campanelle, il giallo delle margherite, il rosso dei gerani. E ancora, le tonalità chiare dei papaveri e del lilium. Sono solo alcuni dei colori (e dei petali) utilizzati da Giuliana Buscaglione, 71enne di Donato, per la realizzazione dei suoi quadri.

Da 6 anni, infatti, si è inventata un hobby chiaramente creativo e davvero coinvolgente. “Creo disegni e dipinti utilizzando esclusivamente i petali dei fiori presenti nel mio giardino strofinandoli su tela – spiega la donna – È un passatempo nato per caso, utile contro la solitudine”. La vita, infatti, non è stata tenera nei suoi confronti: rimasta vedova da 10 anni dell'amato marito e priva del calore dell'unica figlia, scomparsa in giovane età, la pensionata biellese ha cercato di non scoraggiarsi e di andare avanti nel ricordo dei suoi cari. “E pensare che a scuola non sapevo neanche disegnare – scherza al telefono - Si vede che qualcuno dall'alto ha voluto farmi avere questo dono dandomi forza e sostegno”.

L'inizio non è stato esaltante ma col trascorrere degli anni la qualità del disegno è migliorata sensibilmente. “Nel giorno di Pasquetta ero seduta nell'atrio di casa, da sola – racconta – Dopo aver preso un pezzo di cartoncino e due fiori, ho cominciato a scarabocchiare due linee. Non ero molto soddisfatta ma col tempo la tecnica si è affinata e ora produco piccole opere di cui vado molto fiera”.

I soggetti dei quadri sono tratti dai verdi paesaggi che la circondano. “Dipende dai colori che ho – sottolinea – e dai fiori che raccolgo dal mio giardino. Ma l'ispirazione mi arriva dalle vallate che vedo tutti i giorni. In più ci aggiungo un pizzico di fantasia che non guasta mai”. A 5 anni dalla prima opera, l'hobby si è tramutato in passione da condividere con le nuove generazioni. “Alcuni quadri li ho donati alle scuole del paese e al Fondo Edo Tempia – confida – Se qualcuno fosse interessato ad imparare quest'arte sono a disposizione”.