Biella, sfide al Piazzo a colpi di scacchi e giochi da tavolo FOTO

Scacchi e giochi da tavolo assoluti protagonisti a Biella Piazzo. Nello scorso weekend, grazie all'associazione Noi del Piazzo, si è tenuto il 7° Torneo Scacco al Piazzo, a cura di Scacchi Club Valle Mosso, nella suggestiva cornice di piazza Cisterna. Presenti molti giovani appassionati che si sono sfidati a colpo di cavalli e pedoni per la vittoria finale.

Per l'occasione, Noi del Piazzo ha organizzato anche altri eventi collaterali molto apprezzati dalle nuove generazioni come l'animazione in piazza e i giochi in scatola per tutte le età a cura de Il Folletto e Il Dado Giallo.