"Il Comune di Vigliano condannato per attività antisindacale"

"Lunedì 28 giugno si è tenuta la lettura della sentenza nella causa che vedeva impegnata la FP CGIL di Biella contro il Comune di Vigliano Biellese per attività antisindacale. Il Comune di Vigliano aveva infatti proceduto unilateralmente nel 2020 all’utilizzo delle risorse per la contrattazione decentrata. Il giudice ha ricordato nella sua sentenza come i Sindaci non siano proprietari di questi fondi. Si tratta di soldi dei lavoratori e il loro utilizzo è soggetto alla contrattazione con le Organizzazioni Sindacali e i Rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori che li rappresentano.

Questa sentenza di condanna è storica nel Biellese e segna un punto di svolta fondamentale nei rapporti tra lavoratori e Amministrazioni. Oggi i lavoratori sono più forti perchè i loro diritti sono stati difesi dalla FP CGIL fino in tribunale. Siamo soddisfatti di aver condotto questa lotta per i diritti dei lavoratori del Comune di Vigliano Biellese che hanno subito la scelta demagogica e populista dell’amministrazione di ridurre le risorse contrattuali dei lavoratori più poveri, senza toccare le indennità degli amministratori e dei dipendenti con gli stipendi più alti.

Questa sentenza rende giustizia innanzitutto a loro e speriamo che d’ora in avanti non si debba più ricorrere a un giudice per ricordare agli Amministratori degli Enti Locali che non sono dei padroni ma degli amministratori pubblici, soggetti a leggi e regole al servizio dei cittadini".