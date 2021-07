Vespa Club Biella, conto alla rovescia per il 70° raduno nazionale

Conto alla rovescia per il 70° raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Biella. Sabato 10 e domenica 11 luglio arriveranno vespisti da tutta Italia.

Il vice presidente Piermario Garbino racconta il programma di quest’anno “necessariamente ristrutturato e ristretto rispetto agli anni passati causa l'incertezza legata al Covid-19: purtroppo c’è la necessità di una pre iscrizione obbligatoria entro il 3 luglio, dovendo attenersi al limite di 350 partecipanti”. Sabato pomeriggio si parlerà della storia della Vespa a Biella, con l’installazione di un totem all’ingresso di Via Garibaldi, vicino alla rotonda che ospita già il monumento. Testi ed immagini ci racconteranno del 1945, quando la progettazione e la prototipazione della Vespa è stata spostata da Pontedera a Biella, a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

In quell’anno l’Ingegnere D’Ascanio e la sua squadra hanno fatto affidamento ai piccoli artigiani biellesi per l’approvvigionamento del materiale da lavorare. Nel dicembre del 1945 tutta la ricerca è stata riportata a Pontedera e nell’aprile del 1946 è stato poi registrato a Firenze il primo modello Vespa. Domenica mattina alle 9 il ritrovo è previsto in Piazza Martiri della Libertà e in piazza Colonnetti per partire con il giro turistico alle 11. Tramite la provinciale si prenderà la strada per Mongrando, percorrendo la Settimo Vittone si arriverà a Netro e attraverso la costa Netro – Donato – Graglia – Sordevolo si arriva a Pollone. In piazza San Rocco avverranno le premiazioni ed i saluti.

Ai vespisti iscritti verrà distribuito un pacchetto con colazione e aperitivo; inoltre, la Pro Loco di Pollone si è resa disponibile per il servizio ristoro con bibite e panini. Inoltre il ristorante “I 4 folli” accetterà le prenotazione dei club che vorranno fermarsi per il pranzo. Garbino aggiunge: “Dopo pranzo diversi club decideranno di restare nel Biellese per un giro turistico, molto gettonata la Panoramica Zegna e la zona di Candelo. Noi resteremo a disposizione per chi vorrà farsi accompagnare”.