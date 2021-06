Joie de Vivre: L’esercizio fisico vissuto con emozione. Guarda la Diretta di domenica con Claudio Canessa VIDEO

Siamo così giunti all’ultimo appuntamento con "Joie de Vivre”. La mia speranza è quella di aver saputo strappare un sorriso o, ancor meglio, di aver ridato ad alcuni di voi un po’ di quella fiducia in sé stessi e di entusiasmo, nell’eventualità che queste siano venute meno. Sarebbe in assoluto il risultato più bello di queste cinque settimane in vostra compagnia.

GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=IOIiY2fXOqc

Oggi parleremo di esercizio fisico, un argomento di grande interesse e attualità che si inserisce a pieno titolo in un buon percorso di coaching, completandolo. Desidererei a questo proposito sensibilizzare e stuzzicare il vostro interesse; per farlo, rivolgerò l’attenzione alle emozioni. Sì, proprio alle emozioni e a breve capirete bene il motivo di questa scelta. È del resto l’approccio con il quale ho sempre vissuto l’esercizio fisico e con il quale presento il libro “In Forma Perfetta dopo i Primi 40 anni” che ho pubblicato con Red Edizioni nel 2013. Riguarda la ricerca di un’emozione al di là del risultato, anche (e soprattutto) nel fitness.

Come amante di tutte le possibili espressioni di movimento, considero l’attività fisica uno degli strumenti potenzianti più efficaci, indispensabile per gestire ansia e stress, per trasmettere entusiasmo e per ridare fiducia in sé stessi. Questo approccio per le persone tendenzialmente sedentarie potrebbe rappresentare l’inizio di un bellissimo ed entusiasmante viaggio, mentre per chi già si dedica a qualsiasi forma di attività fisica o sport rappresenterà un’occasione per sperimentare quanto finora fatto sotto una nuova luce.

È ormai indubbia l'importanza dell’esercizio fisico, di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita a garanzia di benessere e longevità, ma se siamo predisposti per sopravvivere (l’istinto della sopravvivenza ci guida fin dalle origini) è anche vero che ci sentiamo pienamente realizzati nel sentirci vivi. È proprio lì che ci conduce l’attività fisica.

L'attività fisica, in genere a qualsiasi livello e a qualsiasi età, trasmette al nostro corpo e alla nostra mente un messaggio splendido: "Io sono vivo"! Corpo e mente risponderanno positivamente a questa apertura alla vita con ritrovata energia, entusiasmo e fiducia.





Per apprezzare i benefici di questa ritrovata vitalità sarà comunque importantissimo adattare gradualmente le nostre abitudini fino a farle divenire un nuovo stile di vita. Sarà determinante, in particolare per le persone meno interessate all’esercizio fisico, procedere a piccoli passi, e farlo rivolgendo l'attenzione ai benefici che si riceveranno via via in ogni ambito della propria vita.

Fondamentale, per garantire continuità e soddisfazione, sarà diversificare, personalizzare, lasciarsi coinvolgere e fissare obiettivi raggiungibili, ma allo stesso tempo gratificanti

Riferendomi a questi ultimi non dimentichiamo che esiste una sostanziale differenza tra gli obiettivi realizzabili attraverso l’esercizio fisico: quelli essenziali (legati alla salute e alla longevità) e quelli strettamente gratificanti. Riconoscere i primi, lavorare in particolare per quelli con l’attenzione sempre rivolta al nostro benessere, ma cercando in egual misura una adeguata gratificazione nel nostro impegno.

Questa visione di fitness ci permetterà di intraprendere qualsiasi percorso di benessere evitando un atteggiamento maniacale nei confronti dell'esercizio fisico (e qui mi rivolgo in particolare a chi si allena da sempre e abitualmente), vivendo in maniera sostenibile l’attività fisica stessa e godendo appieno di questa salutare esperienza, lasciando in definitiva molto spazio alle emozioni! Sì, proprio le emozioni perché sono l’amore e le emozioni il vero motore capace di muovere tutto l'agire umano ed è proprio grazie alle emozioni che un movimento all'apparenza banale si trasformerà in qualcosa di magico.

Nel wellness, grazie alle emozioni, qualsiasi forma di esercizio fisico viene rivalutato e collocato in un contesto più ampio che va al di là delle semplici magliette sudate. Portate quindi il sorriso nella pratica di qualsiasi attività e sostituite all’ago della bilancia e al vostro giudizio spesso severo, la ricerca di un particolare, la percezione di un profumo, una sensazione tattile. Il movimento così non si ridurrà a banale fatica, sarà un sussurro all’anima, e starà solo a noi percepirlo.





Vogliamo provarci? Domani, prima di recarvi al lavoro, fate una breve passeggiata di 10-15 minuti. Osservate con occhi diversi ciò che abitualmente vi circonda, lasciate riaffiorare i ricordi, scoprite il bello e la magia del momento, fate un bel respiro e abbandonatevi alle più belle emozioni. Rivivere l’esercizio fisico ritrovando armonia ed equilibrio sarà una bellissima sorpresa e non vi sorprendete affatto se il giorno successivo infilerete ancora le vostre scarpe da ginnastica per uscire a passeggiare! (PS: Non ho mai insegnato acquagym a Parigi!)





In chiusura del video troverete una parentesi dedicata al potenziamento e alla fiducia in sé stessi. È a mio avviso molto coinvolgente e vi invito a visionarla. Vi ricordo comunque che il lavoro di atteggiamento mentale, di potenziamento personale e la capacità di connessione con noi stessi sperimentati brevemente nel corso di queste settimane sono parte integrante di un percorso di coaching e sarà possibile entrare nel vivo di queste tematiche qualora si desiderasse essere più performanti nella vita.

Mi auguro di ritrovarvi presto e di poter riprendere questo percorso per sentirci insieme sempre più splendenti e speciali.

Claudio Canessa

Claudio Canessa, Life Coach certificato Wellness Walking, Personal Trainer certificato CFT2 ISSA Italia, titolare presso la Palestra Piscina "Armonia in Equilibrio" di Vigliano Biellese.