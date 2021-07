Dopo Mottalciata e Cossato, tappa a Vigliano: il ciclista della memoria nei luoghi simbolo delle stragi

Nel Biellese continua a far parlare di sé il ciclista della memoria. Dopo Mottalciata (leggi qui) e Cossato, Giovanni Bloisi ha fatto tappa a Vigliano Biellese dove è stato accolto dal sindaco Cristina Vazzoler.

Nella tarda mattinata di lunedì 28 giugno, in arrivo da Cossato e accompagnato dai rappresentanti dell'ANPI, Bloisi si è soffermato presso il Cippo dei Fucilati, simbolo locale dei luoghi delle stragi nazifasciste che, durante questo viaggio in bici per il Nord-Ovest, sta visitando ogni giorno.

Si tratta di uno dei numerosi viaggi che il ciclista e ambasciatore di pace ha condotto in Italia e all'estero: ognuno di questi traccia un percorso nella storia, per ricordare persone, luoghi, eventi riportandoli all'attenzione dell'opinione pubblica, con lo scopo di evitare il ripetersi degli errori del passato. Al termine della commemorazione, ha ricevuto dalle mani del sindaco il libro "La Pettina. La storia, le genti" di Franco Macchieraldo.