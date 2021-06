Città Studi, borse di studio per i migliori studenti

Si è tenuta mercoledì 30 giugno, presso il campus universitario di Città Studi, la premiazione dei migliori studenti dell’Anno Accademico 2019/20, dove sono state erogate borse di studio per un valore totale di circa 10.000 euro che vanno ad aggiungersi a quelle previste dagli Atenei centrali. Il Prof. Marcello Gualtieri, docente titolare del corso di Economia del lavoro, ha presieduto alla cerimonia congratulandosi con gli studenti e consegnando loro il premio di studi.

Il Polo Universitario Biellese pone da sempre l’attenzione verso il mondo dell’istruzione, mantenendo negli anni una politica di sostegno degli studenti più meritevoli che così possono garantirsi la tranquillità finanziaria per conseguire il titolo di studio. “Un ringraziamento particolare va alle Aziende e agli Enti del territorio che ci supportano in questa importante attività - afferma Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi Biella - e che da anni ci accordano contributi per erogare le borse di studio. Il loro prezioso sostegno andrà a supportare non solo gli studenti, ma anche le loro famiglie che investono nell’istruzione dei propri figli”.

Le borse di studio sono state distribuite per tipologia di borsa (merito scolastico, rimborsi tasse e premi di laurea) agli studenti dei corsi di laurea in Servizio Sociale, Amministrazione Aziendale e Ingegneria. Città Studi e la Segreteria Universitaria sono stati finalmente riaperti al pubblico ed è possibile prendere un appuntamento per visitare il campus ed avere informazioni sulle iscrizioni e l’offerta formativa dell’Anno Accademico 2021/2022.