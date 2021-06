C'è voglia di turismo a Biella, debutta il nuovo totem informativo davanti all'ATL

Con l'estate, la zona bianca e i primi turisti che iniziano ad arrivare in città dopo i lunghi mesi della pandemia e dei lockdown, migliora ancora l'offerta turistica della nuova ATL Biella Valsesia Vercelli. All'esterno della sede di piazza Vittorio Veneto, a Biella, da qualche settimana a questa parte è comparso un totem informativo, consultabile da chiunque abbia bisogno di qualche "dritta", soprattutto negli orari di chiusura degli uffici (l'ATL è aperta 7 giorni su 7 dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30).

Il totem è collegato al sito internet dell'ATL Biella Valsesia Vercelli, da poco rinnovato e presentato nel contesto delle iniziative di incoming proposte dalla Fondazione BIellezza per intercettare nuovi flussi turistici. Il totem sarà consultabile tutti giorni dalle 6.30 alle 23.30. Lo stesso portale istituzionale, da poco rinnovato, come appena accennato, ha subito un leggero, ulteriore restyling, in particolare per quanto riguarda trekking e bike. Sono stati riorganizzati i contenuti preesistenti e ne sono stati caricati di nuovi, con itinerari escursionistici inediti nelle sotto-sezioni "passeggiate", "escursioni per famiglie" e "trekking, "bici da strada", "gravel" e "Mtb". Implementazioni e miglioramenti hanno riguardato anche la sezione "user experience".

La nuova grafica della landing page evidenzia le escursioni più gettonate e i filtri impostati all'interno di ogni sezione permettono di scegliere l'itinerario più interessante sulla base delle esigenze di ognuno. Le escursioni propongono uno schema-tipo: foto, mappa, percorso, eventuale accesso e parcheggio. Nella parte sinistra della pagina è sempre possibile trovare i dati tecnici di ciascuna uscita.