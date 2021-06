A partire da domani, giovedì 1° luglio, il comune di Biella segnala la partenza di un cantiere lungo la via Cavour. “Si tratta di un'occupazione del suolo pubblico per eseguire dei lavori di manutenzione alla rete del gas – spiega - Da giovedì e fino al 9 luglio attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata che saranno posti lungo la via. Possibile, in alcuni momenti della giornata, anche la necessità del senso unico alternato”.