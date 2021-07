Bioglio, lavori sulla Provinciale 209 per il ripristino del versante

Il comune di Bioglio informa la cittadinanza che sono in corso lavori lungo la Provinciale 209 dopo frazione Serratrice per il ripristino del versante.

“Siamo in collegamento con gli uffici provinciali per avere indicazioni circa la possibile riapertura parziale del tratto – spiega l'amministrazione dal sito comunale - Raccomandiamo a tutti prudenza segnalando come i residenti nelle frazioni Becca, Tomà, Biola, Vercellone, Fossati, Fornetto e della località San Francesco potranno esodare e fare rientro alle proprie abitazioni da Pettinengo o Ronco – Ternengo. Si è provveduto a segnalare agli uffici provinciali la necessità di puntuale informazione sullo sviluppo del cantiere e puntuale indicazione mediante posa di cartelli delle vie di accesso e di esodo alle frazioni coinvolte”.