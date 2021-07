La Biellese, Rossetto: “Orgogliosi di avere rappresentato la squadra e la città”

L'orgoglio per avere fatto parlare calcisticamente di Biella dopo tanti anni, che prevale sulla rabbia per il sogno Serie D sfumato al 93' dello spareggio.

Questo è il messaggio che emerge dall'ambiente bianconero nel post gara di La Biellese-RG Ticino, e che accomuna società, allenatore e squadra.

“Nel calcio contano i risultati, - afferma il presidente Luca Rossetto - ma l'epilogo amaro di questo spareggio è stemperato dal fatto che questa società e questa squadra, partendo da un anno e mezzo fa, hanno fatto progressi importantissimi. I nostri ragazzi devono essere orgogliosi per come hanno rappresentato La Biellese e la città di Biella, la cosa che alla nostra società sta più a cuore. Bravi!”.

Ragazzi a cui applaude il loro allenatore, mister Alberto Rizzo: “I miei ragazzi devono uscire a testa alta perché hanno dato tutto. Al termine di una stagione difficilissima, siamo arrivati allo spareggio con tante assenze e domenica i cambi del RG Ticino sono stati decisivi. Nel calcio contano gli episodi e, nelle gare di Trino e Vercelli, siamo stati sfortunatissimi”.

Ragazzi che, tutti insieme, ieri, lunedì 28 giugno, hanno ringraziato i tifosi sulla pagina Facebook de La Biellese: “La stagione si è conclusa come non avremmo voluto, ma merita sorrisi ed esultanze. Merita la gioia di una Squadra che lottando con orgoglio ha conquistato tantissimo a cominciare dall’affetto di tutta la Città, che ha emozionato e insieme si è emozionata. Nella vita come nello sport la destinazione è importante, ma ciò che in ogni caso conta davvero sono i momenti felici e con chi li hai condivisi. Noi con Voi. E allora GRAZIE ragazzi, comunque e per sempre GRAZIE. Alè la Biela!“

Sulla possibile domanda di ripescaggio in Serie D, la parola torna al presidente: “Ci penseremo, io sono un pragmatico e credo che la costruzione della società sia importante, poi certi passaggi diventano parti naturali. Siamo sulla buona strada”.