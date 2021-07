Calcio, altri due colpi in casa Vigliano: Giunta e Cabrini vestiranno il giallorosso

Nuovi arrivi in casa Vigliano. A comunicarli la stessa società giallorossa in una nota stampa inviata ai giornali: si tratta del centrocampista Maurizio Giunta e dell'attaccante Luca Cabrini.

Classe '92, Giunta è un centrocampista d'esperienza, un mediano grintoso dall'estro inconfondibile. Inizia nelle giovanili del Torino, indossando poi le maglie di Melfi, Casale, Porto Corallo, Budoni, Biellese, Orizzonti United, Chiavazzese e poi ancora Biellese prima dello stop dei campionati per l'emergenza Covid. “Non è stato facile stare lontano un anno e mezzo dai campi di calcio – ammette il neo giallorosso – Mancava la tensione prima della partita, l'emozione di una partita e la vita da spogliatoio, quasi una seconda casa per il sottoscritto”.

Il ritorno in campo coincide con la scelta di vestire la maglia del Vigliano. “Sono qui perchè mi ha convinto il progetto del presidente che ringrazio – confida Giunta - Qui si sta costruendo qualcosa di importante e non è facile di questi tempi trovare iniziative importante. Qui, ci sono idee chiare e si respira serietà”. Al Vigliano Giunta ritroverà tanti compagni di sfide passate: “Franchino è stato il mio capitano al Torino, ma conosco molti ragazzi come Cabrini, Giordano, Virga. C'è un bel ambiente e le premesse sono ottime per far bene. L'obiettivo? È duplice: riuscire a rilanciarmi dopo mesi di stop e puntare a qualcosa di importante con un organico di indubbia qualità. Ma come sempre sarà il campo a decretare il verdetto finale”.

Cabrini, invece, è una seconda punta, classe '92, e ha giocato nelle fila di Gozzano, Olginatese, Stresa, Baveno, Biellese, Alicese e LG Trino. “Mi manca lottare per un obiettivo importante e qui a Vigliano ci sono tutte le condizioni per far bene – confida l'attaccante – Qui, ho conosciuto brave persone e si sta costruendo un gruppo competitivo. Non vedo l'ora di iniziare”. Parole di benvenuto giungono anche dal presidente Paolo Daniele: "Siamo felice dell'arrivo di Giunta e Cabrini e li ringrazio per aver accettato di vestire con orgoglio i gloriosi colori del Vigliano. A loro và l’augurio di una buona stagione in giallorosso”.