Calcio a 5, Top Five Biella vince la Coppa Italia

La Coppa Italia della FIFS parla biellese. La Top Five Biella, squadra affiliata alla Polisportiva FC Vigliano, si è aggiudicata il trofeo nazionale di calcio a 5, valevole per la stagione sportiva della Federazione Italiana Football Sala, federazione che si occupa di promuovere in Italia il futsal.

Dopo essersi qualificata lo scorso settembre, la compagine biellese ha superato ai quarti e in semifinale l'Ispra e la Ticinia Novara. La scorsa settimana, invece, la Top Five Biella ha battuto in finale, su campo ospite, il Lainate Futsal con il rotondo risultato di 6 a 1: a segno Caglio, Carabellese e Da Silva, autore di un poker devastante. Insieme alla squadra, l'allenatore Stefano Riva, il dirigente responsabile Emanuele Milan e la fisioterapista Patrizia Miramonti.

“Un grande risultato ottenuto contro formazioni d'esperienza – spiegano – Un trofeo che si aggiunge alla Coppa di Lega vinta l'anno scorso. Ora ci concentreremo sulla Final Eight per aggiudicarci lo scudetto. Si comincerà giovedì proprio con il Lainate”.