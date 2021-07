Ponderano, la minoranza tuona sull'uso della sala delle associazioni

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’avevamo definita “Amministrazione dell’aria fritta” ma, probabilmente colpa del caldo estivo, ora l’aria si è fatta decisamente pesante al punto che la proposta di delibera n. 30 presentata all’attenzione dei capigruppo in Consiglio Comunale recante il nuovo regolamento per l’utilizzo della Sala delle Associazioni rappresenta un arrogante e pericoloso esercizio di restrizione della libertà dei cittadini. La creazione della sala delle associazioni, dedicata a Battista Pera, è stata, nell’intento dell’amministrazione precedente, un mezzo per sostenere le associazioni del paese fornendo spazi di ritrovo ed eventualmente una sede per quelle realtà meno organizzate o con patrimoni esigui che non consentivano l’allestimento di una sede privata.

Si è voluto quindi sostenere principi cardine del nostro ordinamento quali la libertà di associazione, di aggregazione e di pensiero, nella convinzione che il terzo settore fosse una straordinaria fonte di crescita sociale e miglioramento della vita del paese. Ma si sa, la libertà è un bene tanto prezioso quanto fragile. È così che il sindaco Locca con i suoi assessori ha voluto metter mano a un regolamento già esistente introducendo un testo che è un vero e proprio esercizio di idiozia giuridica che recita: “ART. 2 -Il Comune di Ponderano è socio di diritto delle Associazioni che utilizzano la “Sala delle Associazioni”, e partecipa alle riunioni senza necessità di specifico invito.” “ART. 3 – La “Sala delle associazioni” è a disposizione delle associazioni aventi sede nel Comune di Ponderano […] Le medesime potranno presentare richiesta per poter ivi stabilire la propria sede, in conformità con l'art. 6, depositando annualmente copia del libro dei soci e comunicazione sulla composizione degli organi associativi” “ART. 7 - Sono espressamente vietate, all’interno della “Sala delle Associazioni”, riunioni aventi carattere politico e/o aventi finalità di propaganda politica.”

Non occorre essere degli specialisti del diritto per rendersi conto come questi articoli siano illegittimi e incostituzionali nonché una violenta intromissione dell’amministrazione che, chiaramente in difficoltà di consensi, manifesta con tutto il suo livore la sua brama di controllo del pensiero. Vorremmo ricordare al Sindaco e alla sua maggioranza che le garanzie costituzionali previste dagli artt. 17, 18 e 49 sono pienamente vigenti anche qui. Ed è per questo che abbiamo provveduto a informare il Prefetto di Biella affinché, nella logica super partes di garanzia nei confronti dell’Ordinamento Giuridico, voglia rappresentare all’amministrazione ponderanese i valori ai quali lo Stato italiano fa riferimento. Con l’auspicio che la delibera venga ritirata e riposta nel cassetto delle vergogne di questa amministrazione, sappia il Sindaco che la minoranza non è cieca e vigilerà e combatterà per la difesa dei cittadini”.