Pichetto incontra a Gifflenga amministratori per parlare di Recovery Fund

Venerdì scorso, nel salone polivalente di Gifflenga, si sono riuniti tanti amministratori, sindaci e simpatizzanti nell’incontro promosso dal senatore Gilberto Pichetto Fratin e Lorenzo Leardi.

Durante la serata il viceministro Pichetto ha spiegato i principi fondamentali sui quali sta lavorando con il governo Draghi per il Recovery Fund. Soprattutto l’importanza di avere una visione condivisa degli investimenti da fare in modo da spendere tutti i soldi che stanno arrivando con progetti chiari ed in linea con le richieste europee. Questa sarà la prima di una serie di fondamentali riunioni affinché gli amministratori possano dare un concreto e capillare contributo per la buona riuscita dell’operazione.