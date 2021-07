Miscele Culturali, domani a Palazzo Ferrero “Il clima che cambia l’Italia”

Domani, mercoledì 30 giugno, alle 21 a Palazzo Ferrero, Roberto Mezzalama, autore del libro “Il clima che cambia l’Italia” e Pietro Sella, CEO del Gruppo Sella, discuteranno di cambiamenti climatici e transizione ecologica. Introduce Fabrizio Lava, Palazzo Ferrero.

“Il clima che cambia l’Italia” descrive una serie di situazioni nelle quali gli effetti del riscaldamento climatico sono già evidenti nel nostro Paese, e l’incontro sarà una opportunità per riflettere su questi cambiamenti e sulle loro conseguenze da diversi punti di vista. La crisi climatica e le strategie per combatterla infatti, sono al centro delle politiche della Commissione Europea, che ne ha fatto uno dei pilastri del Next Generation Europe, il piano per favorire l’uscita dalla pandemia, e del Green Deal, il piano per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il riscaldamento climatico e le politiche per affrontarlo avranno quindi conseguenze importanti sullo sviluppo economico e sociale di tutti i territori e richiederanno cambiamenti significativi in tutti i settori produttivi e nella vita quotidiana delle persone. La serata fa parte de Gli Incontri a Palazzo Ferrero. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative Anti Covid, con prenotazione obbligatoria +39 388 5647455.

In caso di bel tempo la presentazione si svolgerà nei giardini di Palazzo Ferrero (120 posti). In caso di cattivo tempo si svolgerà all’interno di Palazzo Ferrero, con le attuali norme Anti Covid (65 posti). Varranno le prime 65 prenotazioni ricevute.

Roberto Mezzalama è laureato in Scienze Naturali ed ha un Master in Ingegneria Ambientale. Ha iniziato la sua carriera come funzionario pubblico ed è stato Assessore all’Ambiente della Provincia di Biella. Da venti anni lavora come esperto ambientale per una società internazionale di consulenza e ingegneria. Collabora con l’Università di Harvard ed è membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino. Nel corso del suo lavoro ha realizzato decine di studi e analisi ambientali in oltre venti Paesi del mondo, incontrando sempre più spesso gli effetti del cambiamento climatico. Il Clima che cambia l’Italia è il suo primo libro.

Pietro Sella Ingegnere, alpinista e fotografo per passione. È Ceo del gruppo Sella dal 2004. È stato tra i primi in Italia ad avviare i servizi di internet banking e di e-commerce, sui quali il Gruppo è leader di mercato. È tra i precursori del Fintech e dell’Open banking, promuovendo lo sviluppo di un ecosistema innovativo aperto, italiano e internazionale: nel 2013 ha dato vita a Sellalab, la piattaforma di innovazione per startup e imprese del Gruppo, presente a Biella e in altre città italiane, e nel 2017 ha fondato il Fintech District di Milano. Attualmente è presidente dell’Associazione Italiana Banche Private Pri.Banks ed è socio fondatore e presidente di Endeavor Italy, l’organizzazione no-profit che promuove l’imprenditorialità ad alto impatto in tutto il mondo.

“Il clima che cambia l’Italia” è edito da Edizioni Einaudi ISBN 978-88-06-24736-2