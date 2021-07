Biella, chiude Il Setaccio dopo 50 anni

“Il Setaccio chiude con un traguardo lavorativo di 54 anni. Alimenta così, quel sogno del poter credere in un futuro in cui impegno e passione lasciano il segno, trasformando il proprio negozio in un luogo del cuore. Grazie per la vostra fiducia e fedeltà: è stato per me un onore e un privilegio che racconterò sempre con orgoglio ed emozione. Con affetto”. Con queste semplici parole, l'ex titolare de Il Setaccio annuncia, in un piccolo volantino affisso fuori dal suo negozio, la fine di un viaggio durato mezzo secolo.

Il Setaccio, una delle boutique di moda femminile più note della città di Biella, ha chiuso definitivamente. Si conclude così, con un semplice messaggio di ringraziamento alla clientela, uno dei capitoli più importanti della storia del commercio cittadino. In tanti, tra passanti e storici clienti, sono rimasti sorpresi dalla notizia. “Non è stata una decisione semplice – confida Luciana Acquadro – ma era giunto il momento. Il bilancio di questi anni non può che essere estremamente positivo. Spero che qualcuno raccolga il testimone e faccia rivivere questi spazi. Me lo auguro di cuore”.