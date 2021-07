Torna a Biella lo Street Art Riva Festival dopo lo stop Covid, ecco gli appuntamenti da non perdere

Torna nello storico quartiere Riva il festival d’arte di strada giunto all’ottava edizione. Dopo lo stop forzato dello scorso anno ritorna, per la gioia di grandi e piccini, ritorna un evento tanto atteso. Per rispettare le norme legate alla pandemia abbiamo dovuto apportare delle modifiche ma la voglia di far sorridere e divertire tutti è sempre la stessa.

Lo Street Art Riva Festival avrà luogo nelle serate 8/9/10 luglio con un’unica area spettacolo . Nel rispetto delle normative anti-Covid gli spettacoli si svolgeranno in Piazza del Monte con posti a sedere gratuiti ma limitati . “Visto il numeroso pubblico delle scorse edizioni è consigliabile prenotare in anticipo il proprio posto a sedere, scrivendo una mail a streetartrivafestival@gmail.com oppure seguendo i link condivisi nelle pagine social (Facebook e Instagram) – spiegano gli organizzatori dell’Ente Manifestazioni Biella Riva - Ricordiamo che prenotazione e spettacoli saranno gratuiti e per questo dobbiamo ringraziare la Fondazione CR Biella, l’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Biella, il Circolo di Lessona e gli sponsor. L’augurio, dopo questo periodo difficile, è quello di donare al pubblico un momento di allegria adatto a tutte le età”.

La scelta del cast artistico, curato ancora una volta da Andrea Morabito, vede tra le proposte spettacoli teatrali e circensi dai toni comici che sono adatti a tutti, bambini, giovani, mamme, papà, nonne e nonni . A rompere il ghiaccio giovedì 8, spettacolo unico alle 21.30, ci sarà Sergio Procopio con “Comico”. Procopio, clown apprezzato e conosciuto in Italia e all’estero, ritorna a Biella con uno show tutto incentrato sulla risata.

Venerdì 9 sarà in scena Benjamin Delmas alias “Mr Bang!”, un clown metropolitano che definisce la sua comicità imprevedibile, incalzante e… scoppiettante! Sono previste due repliche, alle 21 e alle 22.30 Sabato 10 il duo Carpa Diem presenterà lo spettacolo “Dolce Salato”. Due panettieri, un libro di ricette, e mille acrobazie a terra e in volo sul palo cinese; non temete, prepareranno un piatto gustoso per tutti i palati! Questo spettacolo sarà un’anteprima del festival Ratataplan e sarà visibile in due repliche: ore 21 e 22.30.

Questi li link delle pagine fb dove potrete trovare tutti i dettagli e le info sull’evento Pagina Facebook: https://www.facebook.com/bistreetart

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/streetartrivafestival/

Questo il link per prenotare i biglietti gratuiti : www.eventbrite.com/o/ente-manifestazioni-biella-riva-33589585651

Per qualsiasi info potete contattare: 349 0957474 o mail andrea.morabito1988@gmail.com ; 347 5807239 robazza.paolo@gmail.com .