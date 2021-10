Violento acquazzone sul Biellese, albero spezza in due palo della luce a Valle Mosso FOTO

Un violento nubifragio si è abbattuto con intensità in buona parte del territorio biellese. A Valdilana, un albero si è piegato alla forza dell'acqua e ha spezzato un palo della luce che si è riversato completamente in mezzo alla strada.

Il fatto è accaduto lungo la salita che da Falcero porta a Croce Mosso, a pochi metri dal vecchio istituto scolastico. Sul posto si sono portati tre mezzi dei Vigili del Fuoco per il taglio e la rimozione della pianta; in seguito si è proceduto alla messa in sicurezza dell'area interessata. Al momento il traffico è deviato nel centro di Valle Mosso per consentire le operazioni di ripristino eseguite dai tecnici dell'Enel.