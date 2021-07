Scontro auto-motorino a Biella, grosso spavento per una 17enne

Nuovo incidente stradale a Biella. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, 29 giugno, all'angolo tra via Lamarmora e via Garlanda. A rimanere coinvolti nello scontro un'auto guidata da un donna di circa 60 anni e un ciclomotore guidato da una 17enne. Nessuno è rimasto ferito ma solo un grosso spavento per la giovane alla guida. Sul posto la Polizia locale di Biella per i rilievi del caso.