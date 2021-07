Nubifragio con grandine su Valdilana e Biellese orientale, 20 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono stati circa una ventina gli interventi che i Vigili del Fuoco hanno effettuato nel primo pomeriggio di oggi, 29 giugno, a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul Biellese. Pioggia mista a grandine e vento hanno messo a duro prova il nostro territorio.

La zona più colpita è stato la zona orientale della provincia, in particolar modo il territorio di Valdilana. Numerose le chiamate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco per segnalare diversi disagi in zona: alberi che sotto i colpi del vento e delle intense precipitazioni si sono adagiati sulla sede stradale, pali inclinati, piccoli smottamenti.

In tutti questi casi si sono portate sul posto le squadre di Biella, Cossato e Ponzone per la messa in sicurezza delle aree colpite dal maltempo.