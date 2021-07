Giornata di musica e allegria alla RSA di Masserano con gli Archetti Maledetti e il coro Bertè Sciantant

Domenica scorsa, alla RSA San Carlo di Masserano, si è svolto un incontro musicale tra il gruppo di violinisti gli “Archetti Maledetti” della Fondazione Pistoletto e il coro “Bertè Sciantant”, composto da ospiti della RSA Infermeria San Carlo di Masserano. Dopo un anno e mezzo di chiusura, ed applicando tutte le misure di sicurezza previste dalle normative sanitarie, rigorosamente all’aperto nel cortile della RSA, si è svolto questo concerto a suon di buona musica e grande gioia.

La Pro Loco di Masserano ha co-organizzato, insieme alla Fondazione Infermeria San Carlo, l’evento “protetto” mettendo a disposizione attrezzature e volontari. Il gruppo “Gli Archetti Maledetti” della Fondazione Pistoletto era rappresentato da bambini dagli 8 ai 13 anni, diretti dalla loro maestra Lilian Mosca ed hanno eseguito un repertorio di musica classica ampio e ricercato. Le persone anziane ricoverate in RSA hanno potuto ascoltare ed apprezzare buona musica dal vivo, dopo un lungo periodo di distanziamento sociale tra la struttura e il territorio. Il coro “Le Bertè Sciantant”, composto da circa 10 persone residenti in struttura, sotto la guida del maestro Piero Torello, hanno cantato tre brani tradizionali molto apprezzati dai presenti. Hanno preso parte dell’evento il parroco di Masserano don Jarek in rappresentanza del Vescovo di Vercelli Monsignor Arnulfo, due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri di Masserano, la presidente della Pro Loco di Masserano, insieme al Presidente della Fondazione Infermeria San Carlo.