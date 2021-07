Ronco Biellese, Villa Olga è ora del Comune

Costruita a cavallo degli anni 1922 e 1923, abitata fino al 1995, e passata tra varie proprietà private, dallo scorso 21 giugno, Villa Olga, splendido edificio sito al centro del paese e dotato di un ampio parco, è del Comune di Ronco Biellese, che ne ha deliberato l'acquisto in consiglio comunale.

Molto contenta il sindaco Carla Moglia, perchè Villa Olga è un obiettivo delle amministrazioni comunali di Ronco da molti anni. “Dopo un lungo percorso ricco di sfaccettature e vari tentativi non andati a buon fine, – dichiara il primo cittadino - finalmente, grazie al lavoro di tante persone, abbiamo acquistato Villa Olga, un'obiettivo della mia amministrazione e di quelle precedenti. Per me è un motivo di soddisfazione perché Villa Olga pubblica piace ai cittadini di Ronco”.

Primo obiettivo dell'amministrazione Moglia è la sistemazione del giardino, un luogo grande e suggestivo dove vivono due alberi monumentali: una quercia da sughero ed un cedro, che sono specie protette. “Subito, – spiega il sindaco – e nel rispetto di questo luogo, vogliamo realizzare un parcheggio per la scuola materna e l'asilo nido, e anche degli orti didattici”.

Il progetto futuro riguarda invece l'edificio. “Villa Olga - continua Carla Moglia - è abbandonata da tempo quindi andrà messa in sicurezza e ristrutturata. Io accarezzo l'idea, per mia formazione, di ospitarci un polo culturale, con un centro di documentazione, un ecomuseo della terra cotta e non solo. Come credo da tempo all'ecomuseo della terra cotta, credo nel polo culturale perché nel nostro piccolo paese abbiamo bisogno di un posto per ritrovarci o per ospitare conferenze, per le quali, oggi, dobbiamo arrabattarci in mille modi”.