Riforma della giustizia e Recovery Fund, stasera incontro in Meet con UCID

Riforma della giustizia in regime di Recovery Fund: opportunità o necessità indifferibile?

Questo il tema della conferenza di questa sera, martedì 29 giugno alle 21, organizzata da Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Biella sulla piattaforma Google Meet.

"La nostra associazione - scrive Vittorio Donati di UCID Biella nel comunicato di presentazione della serata - prosegue nella proposta di serate dedicate a problemi di grande attualità, che rivestono un importante carattere di rilevanza dal punto di vista civile, sociale, ed anche economico. Il tema che vi proponiamo ora infatti impatta su tutti gli aspetti della nostra vita ed ha anche una correlazione con l’efficienza del mondo delle imprese.

"Il team dei relatori - continua il comunicato - ci garantisce un’ampia analisi prospettica della situazione e consentirà sicuramente un interessante dibattito. Ringraziamo in particolare l’avvocato Giancarlo Petrini, che ha organizzato la serata, e che già in passato ci ha dato il suo prezioso contributo su tematiche legali coinvolgenti per i nostri valori. Vi aspetto quindi numerosi e vi prego di estendere l’invito ad amici e conoscenti. L’iniziativa avviene in collaborazione con il Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta di UCID".

Interverranno alla serata:

Avv. PAOLO BASSO del Foro di Biella in tema di giustizia civile

Avv. ANDREA CONZ del Foro di Biella, Prof. di diritto penale presso UPO sede Asti in tema di giustizia penale

Dr. FRANCESCO PIPICELLI Magistrato presso la Sez. Fallimenti Tribunale Milano già Giudice a Biella

Dr. LUIGI LEVITA Magistrato militare Professore a contratto di Ordinamento Giudiziario già Magistrato ordinario

Modererà l’incontro l’avvocato Giancarlo Petrini del Foro di Biella.

