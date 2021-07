Le dirette di Newsbiella, questa sera si parla di Biella Città Alpina

In previsione della cerimonia ufficiale di giovedì 1° luglio per il riconoscimento di Biella come “Città Alpina”, questa sera diretta sulla pagina Facebook di Newsbiella alle 18 .Ospiti l’assessore al Commercio e al Turismo Barbara Greggio, accompagnata da Vanda Bonardo, presidente CIPRA Italia, Francesco Pastorelli, direttore CIPRA Italia e Serena Arduino vice presidente CIPRA International: durante la diretta saranno divulgate le motivazioni per cui Biella ha ottenuto il riconoscimento e i progetti futuri.

CIPRA, commissione internazionale per la protezione delle Alpi, ha rappresentanze in Italia, Svizzera, Austria, Francia, Germania, Liechtenstein e Slovenia. CIPRA Italia è nata nel 1992 come organizzazione a vocazione prettamente ecologista, atta al confronto con le istituzioni pubbliche (Comuni, Regioni, Ministero dell’ambiente).Si pone come unico obiettivo quello di avere una visione complessiva del territorio alpino e di operare per migliorare la qualità della vita considerando equamente aspetti sociali, ambientali ed economici. Attualmente è costituita da grandi organizzazioni, ma anche da associazioni dalle dimensioni contenute e da enti pubblici come alcuni Parchi naturali.