Città Studi, presentato il Bilancio di Sostenibilità 2020

Città Studi ha presentato, per il terzo anno consecutivo, il suo Bilancio di Sostenibilità con l’obiettivo di illustrare il proprio ruolo di supporto, in molteplici ambiti, al territorio che la ospita e la sostiene.

Redatto con il supporto e la metodologia di Deloitte & Touche S.p.A., il documento si ispira ai GRI Standards, pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI), fra i principali canoni internazionali utilizzati per i reporting di sostenibilità. I dati presentati sono aggiornati al 31 Dicembre 2020 e, al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo, è stato introdotto ove possibile il confronto con i dati del 2019. Il Bilancio coincide con l’anno della crisi pandemica che ha generato la più grande battuta d’arresto dell’economia globale dalla Seconda guerra mondiale ad oggi.

La conseguente recessione si è risolta in una drammatica flessione dell’occupazione e degli investimenti, che ha lacerato di fatto il tessuto sociale creando nuove disuguaglianze. Nonostante queste non facili premesse, che hanno interessato tutte le organizzazioni economiche, dal documento presentato dal Presidente Pier Ettore Pellerey si evince come Città Studi, sebbene abbia subito la riduzione delle proprie attività per l’emergenza COVID-19, sia riuscita a mantenere un importante flusso economico a beneficio del proprio territorio, segno di una rinnovata capacità di tradurre idee in azioni, con vantaggi diffusi e permanenti. A questa considerevole cifra vanno ad unirsi altri importanti numeri: 3 Atenei del Nord Italia presenti con 6 corsi di laurea attivi e 900 iscritti, 10 mila ore di formazione professionale per 194 corsi erogati a circa 1.700 studenti, una rete di relazioni professionali che ha visto coinvolti 30 Paesi stranieri per attività di ricerca e sviluppo, 99 aziende associate a Po.in.tex - Polo di Innovazione Tessile e circa 6.800 clienti Megaweb.

Città Studi, come definito all’interno del proprio Codice Etico, opera nel pieno rispetto dell’ambiente e promuove azioni di sensibilizzazione per favorire l’utilizzo responsabile delle risorse e il corretto smaltimento dei rifiuti all’interno del campus. Grazie all’installazione dell’impianto fotovoltaico, nel corso del 2020 l’Ente ha generato 299.873 kWh di energia pulita per la rete, pari a circa 1.080 GJ, circa il 2,02% in più rispetto al 2019. Città Studi è tuttora un elemento portante del sistema formativo e industriale biellese e vuole continuare a crescere nel suo ruolo, aprendosi il più possibile a collaborazioni con altri enti e realtà, locali ed europee, con l’obiettivo di contribuire al benessere del territorio che le ha dato i natali.

Il futuro di uno dei poli di cultura industriale più importanti d'Italia parte dall’innovazione quale motore quotidiano di sviluppo, dalla sostenibilità economica del bilancio e dall’incremento della sua presenza in un network internazionale. Per raggiungere tali scopi, al centro degli obiettivi prefissati c’è la valorizzazione del capitale umano e della sua formazione professionale, oltre alla necessità di contare su una struttura sempre aggiornata, competente e capace di sviluppare innovazione.