Biella Città Alpina dell’anno 2021, ecco il programma della cerimonia in piazza Duomo

A Biella è tutto pronto per il riconoscimento di Città Alpina dell’anno 2021 e per ospitare il convegno internazionale annuale della Cipra (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi).

Gli eventi si susseguiranno in una tre giorni dall’1 al 3 luglio. Giovedì 1 luglio, a partire dalle 21, ci sarà nell’area-teatro allestita in piazza Duomo la Cerimonia di consegna del titolo di Città Alpina 2021. Il programma prevede, dalle 20,30 alle 21, un benvenuto musicale con fanfara e cori. Piazza Duomo si vestirà a festa a partire dalle 21, quando è atteso l’intervento del viceministro Gilberto Pichetto, l’Inno Europeo a cura della Fanfara degli Alpini di Biella e i saluti a tutti i partecipanti del sindaco Claudio Corradino. Si proseguirà con il coro Ana sezione di Biella che si esibirà in “Mio Piemunt”. Prevista anche la sfilata delle donne della Bursch.

Nella seconda parte ci saranno i saluti istituzionali dell’associazione Città Alpine dell’anno e avverrà il passaggio ufficiale di testimone tra il sindaco di Morbegno (Sondrio) e il sindaco di Biella. Il Coro la Genzianella proseguirà con La Montanara. L’appuntamento si chiuderà con il programma di Biella Città Alpina, gli obiettivi di cooperazione internazionale e intrattenimento musicale. Come da programma già ufficializzato nel corso della conferenza stampa, venerdì 2 aprile si aprirà, a Città Studi dalle 9 del mattino, il convegno annuale della Cipra con il titolo “Nuovi equilibri tra natura e società” i servizi ecosistemici nel rapporto tra città-montagna.

Per conoscere tutto il programma completo della giornata: https://www.comune.biella.it/sites/default/files/allegati/programmacipra.pdf

La tre giorni si concluderà sabato, 3 luglio, con le escursioni per i partecipanti all’evento alla Conca di Oropa e nel centro storico alla scoperta di Biella Città Alpina dell’anno 2021. Dice l’assessore alla Montagna e al Turismo Barbara Greggio: “Siamo felici e non vediamo l’ora di ospitare in città gli amici dell’associazione e delle altre comunità che hanno ricevuto il titolo di Città Alpina dell’Anno. Giovedì sera, in piazza Duomo, ci sarà un emozionante momento di conferimento ufficiale del titolo. Il giorno successivo si partirà poi con un convegno nel quale ci sarà l’occasione di affrontare le differenti interpretazioni del rapporto uomo-natura. Per i partecipanti ci sarà poi un momento per scoprire la nostra città”.