A Valdengo arriva il Giardino dei Piccoli, sarà intitolato a Tavolaccini

Il Giardino dei Piccoli di Valdengo sarà presto realtà. Il progetto che prevede il rinnovamento delle strutture dell'area del parco attrezzata all'aperto della Fondazione Rivetti (che ospita l'asilo nido comunale e la scuola materna) è stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Roberto Pella, accompagnato da: Ezio Pella, presidente della Fondazione, Stephan Elsner, Ad di Bonprix, Silvano Esposito, presidente del Rotary Club Valle Mosso, e Alberto Mosca, tesoriere del Rotary nonché campione dell'atletica locale.

L'area rinnovata verrà intitolata a Paolo Tavolaccini, per molti anni storico primo cittadino di Valdengo. Emozionata la moglie dell'ex amministratore Rosella Grosso, presente insieme al nipote. “Alcuni mesi fa un gruppo di miei concittadini, i cui figli e nipoti frequentano l’asilo nido comunale e la scuola materna, mi ha sottoposto l’idea di avviare una raccolta fondi per adeguare l’arredamento del parco della Fondazione allo scopo di rinnovare la già ampia gamma di giochi per favorire l’offerta formativa adottata dalle insegnanti – ha spiegato il sindaco Pella - E’ superfluo dire che ho abbracciato con slancio l’iniziativa confermando la piena disponibilità a sostenere il progetto. Oltre 40mila euro di offerte a favore del nuovo parco giochi all’Asilo Rivetti Valdengo. Grazie al Rotary Valle Mosso e a tutti i miei concittadini per la generosità”.

I nuovi spazi e giochi realizzati sono stati selezionati in base ad un criterio che li renda adatti allo scopo di aiutare i piccoli fruitori a crescere e ad apprendere, offrendo loro la possibilità di sviluppare la creatività e la fantasia nel gioco, ma anche le loro capacità manuali e motorie.