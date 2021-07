A Pralungo genitori e volontari al lavoro per recuperare campo da calcio per i giovani

Un gruppo di genitori residenti a Pralungo ha pensato bene di recuperare il campo di calcio annesso alla chiesa parrocchiale e, grazie al lavoro dei volontari, è riuscito a ripristinare l’area per creare un luogo d’incontro per ragazzi. Qui, tutti i pomeriggi, i giovani si potranno ritrovare per giocare a pallone, ascoltare musica e passare qualche ora di svago in un luogo creato a misura per loro.

“Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e al sabato dalle 15 alle 18 – spiegano i genitori - L’apertura del campo è prevista per sabato 3 luglio alle 15. Vi aspettiamo numerosi per passare i pomeriggi in compagnia con tanto divertimento”.