Nuoto, Pralino ancora a segno: medaglie e tanta soddisfazione

Le quattro ragazze dello Sport Club Pralino che hanno partecipato al Campionato del Mondo Junior a Lignano Sabbiadoro hanno concluso le gare e sono tornate a casa con tre medaglie, nuove esperienze e tante emozioni.

Giorgia Destefani, stella di questa nazionale, si classifica quinta nei 100 e 200 metri mono nelle quali stabilisce anche il nuovo record italiano junior, terza nella staffetta 4x50 metri mono mista e seconda nella staffetta 4x100 metri mono e decima nella staffetta 4x200 metri mono. Medaglia di bronzo anche per la giovane Giulia Cerchi nella staffetta 4x100 metri mista pinne, mentre si classifica ottava nei 100 metri pinne, nona nei 400 metri pinne e decima nei 200 metri pinne. Valentina Basso invece conquista il ventitreesimo posto nei 200 metri mono e il decimo nella staffetta 4x200 metri mono.

Grande successo anche per la velocista Sofia Rainero che conquista la finale nei 50 metri pinne posizionandosi settima. Tante emozioni dunque per le ragazze, per l’allenatore Emiliano Zanella e per la società dello Sport Club Pralino che ogni anno vede alcuni dei suoi atleti indossare la maglia azzurra e rappresentare l’Italia, e in un anno difficile come questo, rappresentare l’Italia è stata la ricompensa dei sacrifici di tutti quanti.