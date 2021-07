La Biellese, il messaggio di Corradino e Moscarola: “Pronta per salto di categoria, respirato clima di grande calcio”

“Purtroppo non è andata come avremmo voluto, ma nello sport, come nella vita, non sempre le cose vanno come si vorrebbe”. Inizia così il messaggio di ringraziamento alla Biellese da parte del vicesindaco Giacomo Moscarola, a poche ore dall'impresa sfumata in zona Cesarini che è valsa la promozione in Serie D dell'RG Ticino, a discapito della compagine bianconera.

“Ci abbiamo creduto fino in fondo – commenta Moscarola, presente al Silvio Piola di Vercelli, insieme a tanti supporters sugli spalti - Questa squadra, questa società, questi tifosi, questa Città, meritano un palcoscenico superiore. Ringrazio il presidente Luca Rossetto per il grande impegno e per aver saputo ridare credibilità ed entusiasmo ad un movimento che da troppo tempo era finito nell’anonimato. A Vercelli con oltre 400 tifosi al seguito si è tornati a respirare quel clima di grande calcio che a Biella mancava ormai da troppo tempo. La Biellese è pronta per il salto di categoria”.

Sulla stessa linea d'onda anche il sindaco Claudio Corradino: “Condivido appieno le parole del mio vice e assessore allo Sport Giacomo Moscarola. Il calcio a Biella merita un passo in avanti e ieri a Vercelli c’era davvero un entusiasmo che non si respirava da tempo. Purtroppo nello sport bisogna anche saper accettare la sconfitta, ma siamo sulla strada giusta e il progetto deve continuare a crescere”.