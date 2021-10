Golf: Ritornano i campionati nazionali under 12 al GC Cavaglià

Dopo gli ottimi riscontri dello scorso anno il Golf Club Cavaglià ospiterà per il secondo anno consecutivo i Campionati Nazionali Baby Under 12. La manifestazione prenderà il via mercoledì 30 giugno sulle 18 buche del circolo biellese dove sono attese 140 giovanissime promesse del golf azzurro provenienti da tutta Italia impegnate in una manifestazione nata nel 2002 e che ha nell'albo d'oro il compianto Teodoro Soldati, Matteo Manassero e Alessia Nobilio astro nascente del golf mondiale invitata nel 2019 all’Augusta National Women’s Amateur.

La formula prevede la disputa di 36 buche, con primo giro mercoledì e gran finale giovedì, da disputarsi con formula stroke play medal, ma già tra lunedì e martedì il club sarà “invaso” dai piccoli protagonisti per le prove campo.

Al maschile sono attesi 96 giocatori (94 + 2 wild card) tra cui, malgrado la giovanissima età, una quindicina di handicap “one digit”. Guidano l'entry list: Matteo Manini (hcp 6,8, Fonti), Emanuele Galeppini (hcp 6,5 Dubai), Davide Maltese (hcp 6,8 Archi Claudio Roma), Mattia Pagani (hcp 7,4 Croara), Simone Tonon (hcp 7,9, Royal Park), Mattia Maddalena (hcp 8 Margara), Nicolò Codispoti (hcp 8,4 Brianza), Simone Valli (hcp 8,6 Fonti), Alberto Azzetta (hcp 8,7 Venezia) e Wagner Pretto (8,9 Verona). Tra gli iscritti anche il portacolori de Le Betulle Nicolò Cimadon.

Saranno 41 invece le partecipanti alla gara femminile e tra le favorite si segnalano Giorgia Scortichini (Franciacorta), Emanuela Ferruzzi Balbi (Montecchia), Emma Mesini (Bologna) e Matilde Modesti (Castelgandolfo), tutte con handicap inferiore al 10.

Lo scorso anno vinsero Edoardo Spluga e Diana Maria Casartelli che malgrado la giovanissima età firmarono score eccellenti. Nel torneo maschile il veronese Spluga consegnò una strepitosa carta di 129 (63, 66 -7). Nella gara femminile la milanese dell’Ambrosiano Casartelli si impose per distacco inanellando due bei giri appena sopra par per uno score finale di 141 (71, 70, +5).

L'evento, vista la presenza di oltre 300 persone tra giocatori, genitori, tecnici, arbitri e addetti ai lavori, andrà anche a creare un interessante indotto al comparto turistico del territorio in un momento difficile come quello che il settore sta vivendo a seguito della pandemia.

Si giocherà ovviamente nel rispetto delle norme Covid-19, ai partecipanti e alle persone autorizzate ad accedere al circolo, con l’esclusione del pubblico è richiesto infatti di effettuare un tampone molecolare o antigenico (test rapido) nelle 48 ore precedenti l’arrivo al circolo (inteso come inizio della prova campo), ovvero di essere state immunizzate tramite vaccinazione (aver completato il ciclo di vaccinazione da almeno due settimane). Alle persone che desiderano seguire la manifestazione in presenza è richiesto di scaricare e compilare l’autodichiarazione relativa al pubblico (vedi sito Federgolf).