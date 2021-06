Regione, da oggi gli over 60 possono vaccinarsi anche senza prenotazione

Sono 37.411 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 21.916 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 5.903 i 16-29enni, 3.481 i trentenni, 3.761 i quarantenni, 5.502 i cinquantenni, 4.728 i sessantenni, 8.432 i settantenni, 1033 gli estremamente vulnerabili e 414 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.600.351 dosi (di cui 1.202.943 come seconde), corrispondenti al 91,6% di 3.930.690 finora disponibili per il Piemonte.

Da oggi, chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito alla campagna vaccinale può presentarsi anche senza prenotazione presso gli hub vaccinali del Piemonte e verrà immunizzato. L’elenco dei centri è disponibile all’indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/priorita-over60-accesso-diretto-scelta-vaccino

Si ricorda anche che su www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale possono farlo scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato.